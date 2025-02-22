AK Parti Bilecik İl Başkanları Toplantısı Gerçekleşti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle İl ve Kademe İl Başkanları Toplantısına katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleşene toplantıya Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir ve Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz'ün yanı sıra tüm il ve kademe il başkanları katılım sağladı. Toplantıda, teşkilatın gelecek dönem stratejileri, yerel sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, gençlik ve kadın kollarının faaliyetleri gibi önemli konular masaya yatırıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, teşkilatın birliği ve bütünlüğünün önemine vurgu yaparak, yerel yönetimlerdeki etkinliğin artırılması ve toplumun her kesimine ulaşmanın gerekliliği üzerinde durdu.

Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Toplantımızda ele alınan konular, teşkilatımızın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi adına büyük önem taşımaktadır. Kadın ve gençlik kollarımızın çalışmaları, teşkilatın dinamizmini ve etkinliğini artırmada kritik bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK