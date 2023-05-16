AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım'dan seçim değerlendirmesi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, geçtiğimiz gün yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerini değerlendirerek, "Milletimiz 27 milyondan fazla oy ve yüzde 49,51'lik oranla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük teveccüh göstermiş, Cumhur İttifakı'nı da meclis çoğunluğunu alacak biçimde TBMM'ye göndermiştir" dedi.

İl Başkanlığı binasında yapılan açıklamaya 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde milletvekili seçilen Halil Eldemir, 2. sıra adayı Hüsnü Ersoy, belediye başkanları ve partililer katıldı. Burada bir açıklama yapan İl Başkanı Yıldırım, "14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir biçimde gerçekleşmiştir. Kazanan Türk demokrasisi ve milletimiz olmuştur. Milletimiz, 27 milyondan fazla oy ve yüzde 49,51'lik oranla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a büyük teveccüh göstermiş, Cumhur İttifakı'nı da meclis çoğunluğunu alacak biçimde TBMM'ye göndermiştir. Millet iradesi dışında hiçbir güç tanımamış, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış AK Parti olarak tecelli eden bu iradeye büyük saygı duyuyoruz. Bizler siyasetin merkezine milli iradeyi, ülkeye ve millete hizmet aşkını koymuş bir partiyiz. 2002'den bu yana sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti ve kardeşlik siyaseti yapıyoruz. Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönüllüler kazanma siyaseti yaparız. Yatırımlarla şehirlerimizi ve ülkemizi büyütmekten geri durmayız. Çünkü biz mensubu ve hizmetkarı olduğumuz bu millet için varız. Hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet etmek için varız" dedi.

"Bizim sevgimiz de, mücadelemiz de aziz milletimiz içindir"

Yıldırım açıklamasının devamında, "Şimdiye kadar bizlere sahip çıkıp, gerektiğinde bu uğurda tanklara meydan okuyan milletimize şükran borcumuzu ancak daha fazla çalışarak ödeyebiliriz. Ülke bizden hizmet bekliyor, icraat bekliyor. Bizim sevgimiz de, mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz. Milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız. Canımızı dişimize takarak sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz. 28 Mayıs seçimi için çalışmaya, sonuçlar belli olur olmaz başladık. Durmadan dinlenmeden aşkla çalışarak, 14 Mayıs'ta aldığımız oy oranını daha da yükselterek, 28 Mayıs seçimini kazanacağız ve tarihi bir başarıya imza atacağız. 28 Mayıs seçimlerinde hangi siyasi görüşe gönül vermiş olursa olsun tüm Bilecikli hemşehrilerimin oylarına talip olduğumuzu belirtmek istiyorum. Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık. 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz. Bunu da 21 yıldır olduğu gibi milletimizin sarsılmaz desteği ve samimi duaları ile yapacağız" diye konuştu.

"Oy versin veya vermesin tüm Bilecikli hemşehrilerimin milletvekili olacağım"

Milletvekili Halil Eldemir ise, "14 Mayıs seçimleri, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle demokrasimize yakışır bir biçimde gerçekleşmiştir. Kazanan Türk demokrasisi ve milletimiz olmuştur. 14 Mayıs'ta sandığa giderek tercihlerini yansıtan tüm Bilecikli hemşehrilerime, demokrasiye olan inançları ve şahsımı Bilecik Milletvekili seçtikleri için şükranlarımı arz ediyorum. Oy versin veya vermesin tüm Bilecikli hemşehrilerimin milletvekili olacağım" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023