AK Parti Bilecik İl Başkanı ve Milletvekili Söğüt'te Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve partililer, bir takım ziyaret ve temaslar gerçekleştirmek için vatandaşlarla bir araya geldiği Söğüt'te, yoğun ilgiyle karşılandı.

Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Söğüt teşkilatı yaptıkları değerlendirme toplantısının ardından esnaf gezisine çıktılar. Girilmedik kahve, dükkan ve iş yeri bırakmayan ikili herkesin elini sıkarak, hal hatır sordu. Vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerin önemine değindiler. Yıldırım, "Milletvekilimiz Halil Eldemir ile birlikte Söğüt'te yaşayan vatandaşlarımızla hasbihal ettik. Ardından Söğüt Kaymakamımız Ömer Faruk Tuncer'i ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledik" dedi. - BİLECİK