AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, CHP'li belediyeye tepki gösterdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, belediye çalışanları tarafından öldürülerek yol kenarına atılan 14 köpekle alakalı CHP'li belediyeye tepki göstererek, "Döneminizde bir utanç vesikası daha eklediniz" dedi.

Bilecik- Sakarya istikameti 2.Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştiği, daha sonra ölen köpeklerin belediye ait araçla o bölgeye atıldığı tespit edildi. Konu hakkında 4 kişi gözaltına alınırken, yaşanan olaylara AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım tepki gösterdi. Yıldırım, "Bilecik Belediyesinin resmi hesaplarından belediyenin en yetkili ismi başkan vekili tarafından profesyonelce nasıl yalan söylenebilir hep birlikte tanık olduk. Nasıl su kesildiğinde sorumluluk alanımız dışında dediler. Yine aynı şekilde can dostlarımızın öldürülmesi ve insanlık dışı bir şekilde doğaya atıldığı konumu, bölge Bilecik Belediyesi'nin yetki alanında değil diyerek ucuzca üstlerinden atma telaşlarını izlediniz. Hem öldürüp hem göz önünde kendi bölgenize atacak değildiniz herhalde. Birde o bölgedeki diğer belediyeleri töhmet altında bıraktınız. 14 can dostu kıymetli vatandaşlarım. Yakışmadı şehrimizin böyle bir konuyla gündeme gelmesi. Döneminizde bir utanç vesikası daha eklediniz Bilecik adına. Telaş nasıl da hata yaptırıyor. Kendinizden emin çıktınız kamera karşısına konuştunuz da konuştunuz. Yok, küpeli, küpesiz. Yok, mama üretiyoruz veriyoruz güzellemeleri. İnsanları aptal yerine koydunuz. Küpeyi çıkartması çok mu zor. Neymiş taktıkları küpelerin arkasında Bilecik Belediyesi yazıyormuş. Katledilen canlarımızda küpe dahi yokmuş. Hal böyle olunca bu canlarımız Bilecik Belediyesi'nin barınağından olmuyormuş. Şimdi ortaya çıkan sonuçta barınağa gelen canlara ya küpe takmıyorsunuz. ya da küpeler çıkabiliyormuş. Bir de şehrim adına utandığım bir konu var ki böyle acı bir süreçte ben dile getirmekten çekiniyorum. 14 can katledilmiş, başkan vekili çıkmış siyasi süreçten, siyasi sürecin yakınlığından bahsediyor. Siyasi sürecinize zarar gelmesin diye katliama kamuoyu göz mü yumsun. Şimdi hayvan hakları koruyucularının da gerçek yüzünü görmek için sabırsızlanıyoruz. Merakla bekliyoruz nasıl bir açıklama yapacaklar. Yoksa aman bu bizden diyerek susacaklar mı? Gerçekten dertleri can dostlarımız mı, can dostlarımız üzerinden siyasi operasyon çekmek mi hep birlikte bekleyip göreceğiz. Yazıklar olsun" dedi. - BİLECİK