AK Parti Bilecik İl Başkanı Seçim Çalışmaları Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarını Ziyaret Etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde beraberindeki heyet ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşlar ile buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, 112 Çağrı Merkezi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ziyaret edildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde beraberindeki heyet ile birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında vatandaşlar ile buluştu.

Bu çerçevede ilk olarak Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ve çalışanlarını ziyaret eden heyet, Bilecik'teki mevcut okulların durumu, inşası devam eden okullar, önümüzdeki dönemde oluşacak derslik ihtiyaçlarının analizi ve yapılacak diğer projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Heyet, programına AFAD İl Müdürlüğü ve 112 Çağrı Merkezi ziyaretleri ile devam etti. AFAD ziyaretinde kurum faaliyetleri ve yakın zamanda meydana gelen deprem bölgesindeki çalışmaları hakkında bilgi alındı. Günlük 400 çağrının karşılandığı 112 Çağrı Merkezini de ziyaret eden heyet, burada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarete Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile devam edildi. Burada da ilde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alındı ve kurum çalışanları ile istişarede bulunuldu.

Milletvekili Halil Eldemir ve Başkan Yıldırım ile beraberindeki heyet son olarak Bilecik Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek il genelindeki durumu geniş bir çerçevede ele aldı. - BİLECİK