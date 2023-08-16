AK Parti Bilecik İl Başkanı Muhtarlarla Buluştu

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, merkez ilçede görev alan muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasındaki buluşmada Milletvekili Halil Eldemir, Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve merkez ilçede görev alan muhtarlar katıldı. Muhtarlarla bilgi alışverişi yapıldığı toplantıda, hangi mahallede hangi sorunların olduğu, bunların nasıl çözülebileceği hakkında konuşuldu.

Bilecik'in daha iyiye gitmesi için çalıştığını söyleyen İl Başkanı Yıldırım "Milletvekilimiz Halil Eldemir'in katılımıyla muhtarlarımız ile bir toplantı gerçekleştirdik. Muhtarlarımızı parti binamızda ağırladım. İlimizin sorunların çözme noktasında en büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımızla yapılan hizmetler ve taleplerle ilgili bilgi alışverişinde bulunduk" sözlerini kullandı. - BİLECİK