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AK Parti Bilecik İl Başkanı İlçe Başkanlarıyla Toplantı Düzenledi

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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek kongre süreçlerini değerlendirdi ve il kongresi hakkında bilgi verdi.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ve beraberinde ilçe başkanları bir araya geldi. İl başkanlığı binasında düzenlenen toplantı sonrası bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Bugün Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz ile birlikte ilçe başkanlarımızla bir araya geldik. İlçelerimizde kongre süreçlerinde sona geldik. Ardından görkemli bir şekilde il kongremizi yapacağız Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'dir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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