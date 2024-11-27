AK Parti Bilecik İl Başkanı Eğitime Destek Platformu Toplantısına Katıldı
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Memur-Sen Bilecik İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Eğitime Destek Platformu' toplantısına katıldı ve programın önemini vurguladı.
Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Eğitime Destek Platformu' program toplantısına katıldı.
Memur-Sen Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleşen 'Eğitime Destek Platformu' programına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da katıldı. Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Selöz'den çalışmalar hakkında bilgi alan İl Başkanı Yıldırım, 'Eğitime Destek Platformu' programın önemine değindi. - BİLECİK