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AK Parti Bilecik İl Başkanı Eğitime Destek Platformu Toplantısına Katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Eğitime Destek Platformu Toplantısına Katıldı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Memur-Sen Bilecik İl Başkanlığı'nda düzenlenen 'Eğitime Destek Platformu' toplantısına katıldı ve programın önemini vurguladı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 'Eğitime Destek Platformu' program toplantısına katıldı.

Memur-Sen Bilecik İl Başkanlığı binasında gerçekleşen 'Eğitime Destek Platformu' programına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da katıldı. Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Selöz'den çalışmalar hakkında bilgi alan İl Başkanı Yıldırım, 'Eğitime Destek Platformu' programın önemine değindi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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