AK Parti Bilecik İl Başkanı Ankara'da İl Başkanları Çalışma Kampı'na Katıldı

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Ankara'da düzenlenen İl Başkanları Çalışma Kampı'na katıldı.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in öncülüğünde Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen İl Başkanları Çalışma Kampı'na katılan Başkan Serkan Yıldırım, Bilecik adına yapılan projeleri ele aldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Yıldırım, "'Türkiye Yüzyılı için Hep Yeni Hep İleri' mottosuyla bir araya gelen AK Parti teşkilatı, yerel seçimler öncesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yerel seçimlerde illerin çalışmalarına yönelik güçlü projelerin ortaya koyulacak" dedi. - BİLECİK