AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman Projelerini Açıkladı

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, hayata geçirmeyi planladığı projelerden bazılarını açıkladı.

Bayırköy belde Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Yaman, yazılı açıklamasında, kentteki önemli sorunlardan birinin spor alanındaki tesisleşme olduğunu belirtti.

Bayırköyspor'un küçük bütçelerle TFF 3. Lig'in kapısından döndüğünü, 1969 Bilecik Spor Kulübünü, Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bayırköyspor'un isim hakkını devrederek üst lige taşıdıklarını hatırlatan Yaman, şunları kaydetti:

"Bizler, sporun içinden gelen bir başkan olarak öncelikle 1969 Bilecik Spor Kulübü'nü kimseye muhtaç kalmadan yatacağı, yemek yiyeceği ve antrenman yapacağı güzel bir tesise kavuşmasını sağlayacağız. Daha sonraki hedefimiz bu takımı TFF 3. Lig'e taşımak. Ardından can dostlarımıza yönelik bir projemiz var. Bilecik'e 'Minik Dostlar Parkı'nı kazandırarak, hayvanseverlerin bir araya gelmesini ve can dostlarımızın sosyalleşmesi ile fiziksel aktivitelerini gerçekleştirmesini sağlayacağız. Gençlerimizi de unutmadık, Bilecik'e, 'Gençlik Kompleksi' adı altında kaykay ve paten pisti ile bisiklet ve akrobasi parkuru kuracağız. Gençlerimiz, artık Cumhuriyet Meydanı'nda tehlikeli biçimde kaykay ve paten yapmayacak. Son olarak Soğuksu Parkı'nı tekrar faaliyete geçirerek, eski, güzel ortamını yeniden yaratacağız."