AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Kayıboyu Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Ak Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki Kayıboyu Mahallesi'nin sakinleriyle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayırköy Belde Belediye Başkanı ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı da olan Yaman, vatandaşlara çocuklara yönelik projelerini anlattı.

Bilecik Belediyeler Birliği personelinin bölgedeki çöpleri ihmal etmediğini kaydeden mahalleliler, Yaman'a taleplerini iletti.

Ziyarette Yaman'a, muhtar Salih Yıldız da eşlik etti.