AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin Görevinden Ayrıldı

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, partisinin ilçe teşkilatında düzenlediği basın açıklamasında görevinden ayrıldığını belirtti. Elkin, AK Parti'nin Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin sembolü olduğunu vurgulayarak, görev süresi boyunca ilçenin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalıştığını ifade etti.

Ak Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Elkin, partisinin ilçe teşkilatında, düzenlediği basın açıklamasında, gönül birliğiyle aldıkları karar sonucunda görevinden ayrıldığını belirti.

Kurulduğu günden bu yana milletin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan Ak Parti'nin, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olduğunu aktaran Elkin, "Büyük bir siyasi oluşumun içesinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik." ifadesini kullandı.

AK Parti davasının hizmet maratonu, bir bayrak yarışı olduğunu belirten Elkin, partisinin yüklediği misyonu görev süresi boyunca taşımaya çalıştığını ve bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.