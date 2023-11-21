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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Beypazarı Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan'a ziyarette bulundu

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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve beraberindeki heyet, Beypazarı Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Emrecan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Gökgöz ve beraberindekiler, Emrecan'a görevinde başarılar diledi. Emrecan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda huzur ve güvenliğin en üst seviyede sağlandığını kaydetti.

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve beraberindeki heyet, Beypazarı Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Emrecan'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Gökgöz ve beraberindekiler, Emrecan'a görevinde başarılar diledi.

Emrecan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda huzur ve güvenliğin en üst seviyede sağlandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

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