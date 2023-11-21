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AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Beypazarı Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan'a ziyarette bulundu

21 Kasım 2023 17:17 , Son Güncelleme: 17:18 Politika Haberleri Abone Ol

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ve beraberindeki heyet, Beypazarı Emniyet Müdürü olarak atanan Ahmet Emrecan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Gökgöz ve beraberindekiler, Emrecan'a görevinde başarılar diledi. Emrecan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda huzur ve güvenliğin en üst seviyede sağlandığını kaydetti.