AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Nedret Apaydın'dan projeler

Bayrampaşa'da doğup büyüdüğünü, ilçenin trafik ve kentsel dönüşüm gibi kronik sorunlarını iyi bildiğini söyleyen AK Parti'den Bayrampaşa Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Nedret Apaydın, "Şu anda başarılı bir yönetim var ancak bayrağı daha da yukarı çıkarmak, spor, sanat, kültür, eğitim ve turizm alanlarında ilçenin potansiyelini yükseltmek için 'Sevdamız Bayrampaşa' diyerek yola çıktık" dedi.

AK Parti'den Bayrampaşa Belediye Başkan Aday Adayı Dr. Nedret Apaydın, Demirören Haber Ajansı'nı (DHA) ziyaret ederek projelerini anlattı. Bayrampaşa'daki her sokağın sorununu iyi bildiğini vurgulayan Dr. Apaydın, "İlçede uzun yıllar öğretmenlik yaptım. Milli Eğitim, İçişleri ve Kültür Bakanlığı'nda görev yaptım. Kağıthane Belediyesi'nde 5 yıl belediye başkan yardımcısıydım. 31 Mart seçimlerinden sonra yeni dönemde Bayrampaşa'da spor, sanat, kültür, eğitim ve turizm 5 önemli başlığımız olacak. Zaten başarılı bir yönetim var ama biz şehrin potansiyelini daha yukarı çıkarmak için yola çıktık" diye konuştu. Dr. Apaydın, "Şehrin kentsel dönüşüm, ulaşım gibi kronik sorunları elbette var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iletişim halinde olarak hak ettiği ödenekleri ilçeye kazandırmak için gayretimiz olacak. Bu konuda ciddi başarılar da elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa'da kardeşlik, hemşehrilik hukuku olduğunu söyleyen Dr. Apaydın, "Kimseyi ötekileştirmeden her bir komşumuzu dostumuz bilerek seçildikten sonra beraber hareket edeceğiz. Bayrampaşa'nın İstanbul'un kalbinde parlayan bir yıldız olduğunu biliyoruz. 'Hedef 2024, 'Sevdamız Bayrampaşa' diye yola çıktık" diye konuştu. İlçede çok sayıda öğrencisi olduğunu belirten Dr. Apaydın, belediye başkanı olduktan sonra haftada bir gün bile olsa öğrencileriyle bir araya gelmeye devam edeceğini dile getirdi. Dr. Apaydın, "Bayrampaşa eğitimin merkezi olsun diye çalışacağız" dedi.