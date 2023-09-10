AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, vatandaşlarla buluştu

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Akif Gür ve Merkez İlçe Başkanı Sabahattin Tural ile birlikte Huzur Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Nasıroğlu, muhtarın bilgilendirmesiyle sorunlara ilişkin bilgi aldı ve Yalman ve Atay ailelerine teşekkür etti.