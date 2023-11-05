AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partisinin il yönetimi ile görüştü. Nasıroğlu, belediyenin yaptığı çalışmaların takdir edildiğini belirterek, birçok alanda projelere imza attığını ifade etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, partisinin il yönetimi ile görüştü.

AK Parti İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Nasıroğlu, belediyenin altyapı, üst yapı, spor, ulaşım, park, taziyevi, kadınların iş sahibi olması gibi birçok alanda projelere imza attığını belirterek, belediyenin yaptığı çalışmaların takdir edildiğini ifade etti.

Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"Çöpten çıkan metan gazından elektrik üretimi gerçekleştiren, 2023-2024 eğitim öğretim yılında Batman Üniversitesinde okuyan 16 bin öğrencinin yemek ücretini karşılayan, şehrimizi kitaplarla buluşturmak suretiyle her sene yapılan kitap fuarlarıyla çocuklarımızın ufkunu açan, saygın yayınevlerini ve tanınmış yazarları Batmanlılar ile buluşturan, nice güzel sosyal ve kültürel işlere imza atan Batman Belediyesinin yöneticilerini kutluyorum."