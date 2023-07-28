AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte kurumları ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile İl Sağlık Müdürlüğü ve TPAO Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ak Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu kentte bazı kurumları ziyaret etti.

Nasıroğlu beraberinde AK Parti İl Başkanı Akif Gür ile İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti, Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat ile bir araya geldi.

Daha sonra TPAO Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Nasıroğlu ve Gür, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı, şehrin sorunları ve çözüm önerileriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.