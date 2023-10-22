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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentte çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Gıdacılar Yapı Kooperatifi Başkanı Süleyman Emek ve Batman Midyatlılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Berati Mehmetoğlu ile Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde görüştü. Görüşmede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.