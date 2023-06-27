AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Bilim Merkezi inşaatını inceledi

Nasıroğlu, inşası süren Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Batman'ın geleceği için ciddi anlamda proje ve çaba içinde olduklarını belirten Nasıroğlu, kenti bilim ve teknoloji üssü yapmak istediklerini söyledi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Necat Nasıroğlu Bilim Merkezi inşaatını inceledi.

Nasıroğlu, inşası süren Bilim Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Batman'ın geleceği için ciddi anlamda proje ve çaba içinde olduklarını belirten Nasıroğlu, kenti bilim ve teknoloji üssü yapmak istediklerini söyledi.

Nasıroğlu, şöyle konuştu:

"Batman'ın genç nüfusu en büyük gücümüzdür. Bu gücü geleceğin fırsatına çevirmek ve gençlerimizin dijital ürünlerin kullanıcısı değil, üreteni olması için Batman'da Bilim Merkezi kuruyoruz. Bu yıl içerisinde temelini attığımız projemiz bittiğinde sadece Batman'ın değil ülkemizin en önemli bilim, teknoloji, araştırma ve geliştirme merkezi olacaktır. Bu merkezde gençlerimiz yapay zeka, ileri düzey makine öğrenimi, akıllı uygulamalar, virtual reality, digital twin, blockchain, metaverse gibi alanlarda geleceğin mesleklerini öğrenecek ve Batman çok yakında dijital üretim üssü haline gelecektir."