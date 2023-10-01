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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, aileleri evlerinde ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Seyitler Mahallesi'nde yaşayan iki aileyi ziyaret ederek, taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarına destek oldu.