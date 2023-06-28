AK Parti Batman İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi
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AK Parti Batman İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programa AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, HÜDA PAR Sözcüsü ve milletvekili Serkan Ramanlı ve İl Başkanı Akif Gür katıldı. Nasıroğlu, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Ak Parti Batman İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.
Kültür İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, HÜDA PAR Sözcüsü ve milletvekili Serkan Ramanlı ve İl Başkanı Akif Gür katılımcılarla bayramlaştı.
Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Nasıroğlu, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Kaynak: AA / Ahmet Işık - Politika