AK Parti Batman İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Batman İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programa AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, HÜDA PAR Sözcüsü ve milletvekili Serkan Ramanlı ve İl Başkanı Akif Gür katıldı. Nasıroğlu, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.