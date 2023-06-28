Üye Girişi
Haberler
AK Parti Batman İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

AK Parti Batman İl Başkanlığı Bayramlaşma Programı Düzenledi

Politika Haberleri

AK Parti Batman İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. Programa AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, HÜDA PAR Sözcüsü ve milletvekili Serkan Ramanlı ve İl Başkanı Akif Gür katıldı. Nasıroğlu, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Ak Parti Batman İl Başkanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kültür İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programda, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, HÜDA PAR Sözcüsü ve milletvekili Serkan Ramanlı ve İl Başkanı Akif Gür katılımcılarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Nasıroğlu, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Ahmet Işık - Politika

Kurban Bayramı Milletvekili AK Parti Batman Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title