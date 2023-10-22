AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, parti binasında vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Gür, vatandaşların sıkıntılarının çözümü için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Gür, parti binasında bir araya geldiği vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşlarla buluşmaya, gönüllülere dokunmaya devam ettiklerini ifade eden Gür, "Kurulduğu günden bu yana AK Parti teşkilatı olarak, her şeyin en güzeline layık vatandaşlarımızın sıkıntılarının çözümü noktasında elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz." dedi.