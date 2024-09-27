AK Parti Balıkesir İlçe Teşkilatı Sosyal Ziyaretlere Devam Ediyor

AK Parti Balıkesir İlçe teşkilatı, partililerle birlikte sosyal ziyaretlerini sürdürüyor.

Karesi AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ve yönetimdeki partililer haftayı ziyaretlerle geçirdi. Sosyal ziyaretlerle gönül yapan Başkan Aka, sosyal politikalar başkanlığı ve kadın kolları başkanlığı ekipleri ile hastane, gazi, özel gereksnimi bireylerin evlerine kadar giderek sorunları için çaba sarf ediyor. Karesi teşkilatı olarak Karesi'nin merkez ve kırsal mahallelerini dolaşan AK Partililer, tespit ettiği sorunları da ilgili kurumlara aktararak vatandaşlara yardımcı oluyor. Karesi AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka, "Balıkesir'de elimizden geldiğince çok haneye ulaşarak vatandaşların hem hayır duasını alıyoruz, hem de sorunların çözüm noktasında destek olmaya çalışıyoruz. Zaten AK Parti'nin temelinde bu vardır. Sosyal ziyaretler, dayanışma bizler için önemlidir. Bu kapsamda ziyaretlerimiz devam edecek" dedi. - BALIKESİR