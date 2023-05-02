AK Parti Balıkesir'den Bandırma'da 9'da 9 tam saha çalışma

Ak Parti İl Başkanlığı, 9 Milletvekili adayı ile birlikte adım adım Bandırma'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi, geçtiğimiz günlerde Edremit'te gerçekleştirdiği "9'da 9 Tam Saha Çalışması" ziyaret programının aynısını Bandırma'da da gerçekleştirdi. AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Belgin Uygur, AK Parti Milletvekili Adayları; İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan, Mutlu Aydemir, Mehmet Aydemir, Ahmet Gür, Eşref Uslu ve Fatih Güngör, AK Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Yönetim Kurulu üyeleri ile tam saha, adım adım Bandırma ziyaret programını gerçekleştirdiler.

Her bir Milletvekili adayının ayrı ayrı gerçekleştirdiği ziyaret programında Bandırma'da girilmedik sokak, çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakılmadı. Bandırma'da tam bir AK Parti şöleni yaşanırken vatandaşların sevgi gösterileri ve destekleri görülmeye değerdi. Gündüz şehir içinde gerçekleştirilen ziyaretleri akşam da kırsal mahallelerde devam edildi. Bandırmalıların yapılan bu ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirmeleri AK Parti Teşkilatını ve Milletvekillerini memnun ederken 14 Mayıs'ta Bandırma'nın seçim sandıklarında desteklerinin üst düzeyde olacağının bir göstergesiydi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Belgin Uygur ile birlikte Bandırma Cumartesi Pazarını ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran vatandaşların yoğun ilgisi karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret ettikleri her tezgahta sevgi gösterileriyle karşılanan Başaran ve Uygur, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet ederek AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı Vizyon projelerini anlattılar. Başaran ve Uygur sık sık tezgah arkasına geçerek vatandaşlara satış yapmaları takdirle karşılandı.

Bandırma Cumartesi Pazarı ziyaretinde konuşan AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Türk Milletinin teröristlerle ve uzantılarıyla yol yürüyenlere karşı yek vücut olduklarını söyledi. Başkan Başaran konuşmasında; "Bugün Bandırma'da vatandaşlarımızla sohbetlerimiz de ifade ettikleri çok önemli. Görüyoruz ki milletimiz her şeyin farkında. Kimin yerli ve milli, kimin dışarıdaki baronlara hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Ülkemizi bölmeye çalışanlara, ülkemizi pazarlık masasına koyanlara, Atatürk Havalimanını aşikar bir şekilde CIA'nın iş ortağına satacağını söyleyenlere, seçildiklerinde teröristlerin uzantılarına özerlik vereceğiz, terörist APO ve Demirtaş'ı çıkartacağız diyenlere, FETÖ işbirlikçilerine listelerinde yer verenlere karşı gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek. Bizim pazarlık masasına koyulacak bir ülkemiz yok. Geleceğimizi hiç kimsenin mandasına, ipoteğine teslim etmeyeceğiz. Allah'ın izniyle yine milletimiz desteğiyle, teveccühüyle Cumhurbaşkanımız seçilecek, Cumhur İttifakı ve AK Parti Mecliste fazlalığı sağlayacak. Türkiye Yüzyılına güçlü bir şekilde, hiçbir algıya fırsat tanımadan, geleceğimizi bu ülkenin öz evlatlarıyla birlikte gireceğiz. 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, Balıkesir'de 9'da 9 yapacağız. Çünkü milletini düşünen, milletinin derdiyle dertlenen, 21 yıldır yaptıklarıyla ve gelecekte yapacaklarıyla istikrar ve güvenin sağlayıcısı AK Parti var. Bizler eminiz ki, milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla, doğru adamlarla ve doğru adamla yürümeye devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR