AK Parti Aydın Milletvekilleri Söke'yi Ziyaret Etti

AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Söke ilçesinde partililerle bir araya geldi. Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için partililerden çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Ak Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Söke ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Partilerinin Söke İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Sarıbaş, Savaş ve Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Sibel Menderes ve teşkilat üyelerine, destekleri için teşekkür etti.

Milletvekilleri, 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için partililerden çalışmalarını sürdürmelerini istedi.

Ziyarette AK Parti'ye üye olan 3 kişiye rozetleri takıldı.