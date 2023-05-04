AK Parti Aydın milletvekili adayları gazetecilerle buluştu

Ak Parti Aydın milletvekili adayları gazetecilerle bir araya geldi.

Efeler ilçesindeki bir otelde yerel ve ulusal basın mensuplarıyla görüşen milletvekili adayları ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ökten, konuşmasında, seçime çok az bir sürenin kaldığını belirterek, 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente geleceğini söyledi.

Saha çalışmalarına milletvekili adayları belirlenmeden önce başladıklarını aktaran Ökten, "Adaylar açıklandıktan sonra da hep beraber tüm ilçeleri gezdik. Her gün 13-14 ilçemizde program icra ederek çalışıyoruz. Çok kıymetli ve önemli bir seçime gireceğiz. Sadece Türkiye takip etmiyor bütün dünya takip ediyor. Recep Tayyip Erdoğan bütün İslam camiasının umudu olmuş. Onların umudu Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etmesi. Vatandaşımız da bunun bilincinde." ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nı birleştiren gücün Türkiye Cumhuriyetinin geleceğinden başka bir şey olmadığına dikkati çeken Ökten, "Diğer ittifak daha kuruluş aşamasında aday belirlemede sorunlar yaşadı. Kendi cumhurbaşkanı adaylarına inanmayan bir ittifak var. Bunları biz söylemedik kendileri, kendi içlerinde söylediler." dedi.

Ökten, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi'nin sevgi ve hoşgörüden bahsetmesine rağmen Bozdoğan ve Nazilli'de seçim afişlerinin CHP'li gençler tarafından yırtıldığını öne sürerek bu olumsuzluklara rağmen seçim sürecini AK Parti'ye yakışır bir şekilde sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Milletvekili adayları Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Mustafa Abak, Umut Tuncer, Duygu Göğde, Murat Gün ve Mehmet Arkun da kendilerine sorulan soruları cevapladı.