AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı'na Ebru Alp Kayır atandı
Politika Haberleri
AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı'nda Duygu Göğde'nin istifasının ardından Ebru Alp Kayır yeni başkan olarak görevlendirildi.
Ak Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine Ebru Alp Kayır getirildi.
Ak Parti Aydın'da yerel seçim öncesi 10 ilçe başkanının değişmesinin ardından il kadın kolları başkanlığında da yeni görevlendirilmeye gidildi. AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanlığı'nda Duygu Göğde'nin istifasının ardından göreve Ebru Alp Kayır getirildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika