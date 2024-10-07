Üye Girişi
Haberler

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'ndan Filistin Dayanışması

AK Parti Aydın İl Başkanlığı'ndan Filistin Dayanışması
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Aydın İl Başkanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının birinci yıl dönümünde düzenlediği basın açıklamasında Filistin halkına yönelik zulme karşı duracaklarını vurguladı. İlgili açıklamada, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe saydığı ve insanlık suçları işlediği ifade edildi.

Ak Parti Aydın İl Başkanlığı İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırıların birinci yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen açıklamada konuşan AK Parti Aydın İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Efe Mehmet Vardarlı, Filistin halkının maruz kaldığı zulmü bir kez daha kabul etmediklerini Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar ile Filistinli savunmasız vatandaşları hedef aldığını belirten Vardarlı, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayarak büyük bir insanlık suçuna imza attığını söyledi.

Vardarlı, "İsrail kurulduğu günden bu yana, Batı'nın çifte standardını, iki yüzlülüğünü ve ikircilikli tavrını gösteren bir örnek olmuştur. 7 Ekim'den bu yana da acizlik, zayıflık ve sefaletini de göstermiş oldu. Bugün de bu katliama ses çıkarmayan hiçbir devletin kendini ciddi bir devlet olarak görme hakkı yoktur." dedi.

Açıklamaya Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve partililer de katıldı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Politika

İnsan Hakları Orta Doğu Politika Filistin AK Parti İsrail Dünya

Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Sur canisinin katlettiği İkbal'in babasının ilk ifadesi

 Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil

Toplumun sinir uçlarına dokunan platform bakanlığın radarına girdi

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 3. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gelinim Mutfakta Eda kimdir? Eda Koç kaç yaşında, nereli? 7 Ekim'de Filistin'de ne oldu? 7 Ekim katliamı nedir? Güzel Aşklar Diyarı bu akşam var mı? 7 Ekim Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! İslam Memiş altın ile ilgili ne dedi? Altın yükselecek mi? Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu kaç yaşında, nereli? Babalar Günü ne zaman 2025? ''Babalar Günü'' hangi güne denk geliyor? Kötü Kan dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kötü Kan dizisi neden bitiyor? Sıla bebek öldü mü? Sıla bebek neden öldü? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.