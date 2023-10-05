AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten: Yerel seçimlere güçlü kadrolarla hazırlanacağız

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlere güçlü bir kadro ile hazırlanacaklarını söyledi. Ökten, partisinin değişimi ve başarılarına vurgu yaparak, Cumhuriyetin ikinci yüz yılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ak Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, yerel seçimlere güçlü kadrolarla hazırlanacaklarını söyledi.

Ökten, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında partisinin 7 Ekim'de partisinin 4. Olağanüstü Kongresinin yapılacağını anımsattı.

Partisinin yenilendikçe güçlenen bir dava harekatı olduğunu aktaran Ökten, "Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin ikinci yüz yılını Türkiye Yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlı olduklarını belirten Ökten, eser ve hizmet politikalarını bir üst lige çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Ökten, şöyle devam etti:

"Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetin yüz akı Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'mizin, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacağız. 4. Olağanüstü Büyük Kongre'mizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz."