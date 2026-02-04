Haberler

AK Parti "Asrın Birlikteliği Programları" ile deprem bölgesinde sahada olacak

AK Parti, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen ihya ve inşa sürecini yerinde değerlendirmek amacıyla "Asrın Birlikteliği Programları" kapsamında saha çalışmalarına başlayacak.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen ihya ve inşa sürecini yerinde değerlendirmek, devlet-millet dayanışmasının sahadaki güçlü tezahürlerini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Asrın Birlikteliği Programları kapsamında saha çalışmalarına başlanacak.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün koordinasyonunda, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından yürütülen programlara; AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, bakanlar, milletvekilleri ile yerel teşkilat mensupları katılacak. Bu çerçevede depremden etkilenen illerde bir dizi ziyaret ve program gerçekleştirilecek.

Vatandaşların görüş, talep ve beklentileri doğrudan not alınacak

Program kapsamında, konutları teslim edilen, konutlarının planlama ve teslim süreci devam eden depremzede vatandaşlar ziyaret edilecek.

Öte yandan, depremde iş yerleri yıkılan ve sonrasında yeniden inşa edilerek teslim edilen ya da teslim süreci devam eden iş yerlerinin sahipleriyle bir araya gelinecek. Gerçekleştirilecek ziyaretlerde vatandaşların görüş, talep ve beklentileri doğrudan not alınacak.

Yeniden inşa edilerek teslim edilen iş yerlerine yapılacak ziyaretlerle, ekonomik hayatın yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar yerinde değerlendirilecek. Böylece yalnızca fiziki yatırımlar değil, bölgedeki ticari ve sosyal hayatın yeniden ayağa kaldırılmasına ilişkin süreç de sahadan izlenecek.

Tespit edilen ihtiyaçlar ile beklentiler kamuoyuyla paylaşılacak

Asrın Birlikteliği Programları kapsamında, depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerinin bulunduğu deprem şehitlikleri ziyaret edilecek. Şehitler dualarla yad edilecek, milletin ortak acısının hiçbir zaman unutulmayacağı vurgulanacak.

Gerçekleştirilecek saha ziyaretlerinin ardından, sahada edinilen izlenimler ve vatandaşlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda ulusal ve yerel basının katılımıyla basın toplantıları düzenlenecek. Bu toplantılarda yürütülen çalışmaların genel değerlendirmesi yapılacak, tespit edilen ihtiyaçlar ile beklentiler kamuoyuyla paylaşılacak.

Asrın Birlikteliği Programları ile yalnızca konut ve iş yerlerinin inşa edilmediği, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve manevi toparlanmanın da kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanacak.

Programlar aracılığıyla, AK Parti'nin ilk günden itibaren olduğu gibi bundan sonra da depremzede vatandaşların yanında olmaya devam edeceği kamuoyuna ifade edilecek.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
