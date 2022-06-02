AK Parti Antalya Teşkilatı'ndan Ankara çıkarması - Haberler

Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarının olduğu Antalya heyeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun riyasetinde Ankara'da bakanlıklar nezdinde görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlık ziyaretlerinin yanı sıra AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nı takip eden Antalya heyeti, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İl Başkanı Taş ve beraberindeki heyet Ankara'da verimli görüşmeler gerçekleştirirken, Antalya'nın talep ve beklentilerini bakanlara iletti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun organizasyonunda Antalya heyeti sırasıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti. İl Başkanı Taş, belediye başkanları ve ilçe başkanları taleplerini iletti. Antalya heyeti ayrıca AK Parti Genel Merkezi'nde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'i ziyaret ederek, teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Antalya hizmetin en iyisini hak ediyor"

Ankara ziyaretleri hakkında bilgi veren İl Başkanı Taş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her zaman Antalya'mıza gereken önemi vermiştir. AK Parti hükümetleri boyunca Antalya'mıza yapılan yatırımlar bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Hükümet partisi olarak Antalya'mıza hizmetin en güzeli yakışır düşüncesiyle Ankara'da başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun riyasetinde Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, MKYK Üyemiz Milletvekilimiz Mustafa Köse, MKYK Üyemiz Milletvekilimiz Tuba Vural Çokal, Milletvekilimiz Kemal Çelik, Milletvekilimiz Atay Uslu, Milletvekilimiz İbrahim Aydın'ın destekleriyle belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla ziyaretlerde bulunduk. Antalya'mız için belirlediğimiz taleplerimizi bu görüşmelerde bakanlarımıza ilettik. Gayet verimli ve bereketli geçen Ankara ziyaretlerimiz sonrası ilimize müjdelerle dönüyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Politika