AK Parti Antalya milletvekilleri mazbatalarını aldı

ANTALYA'da 28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Ak Parti'den milletvekili seçilen 6 isim, mazbatalarını aldı.

14 Mayıs'ta gerçekleşen 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Antalya'da milletvekilliği kazanan AK Parti milletvekilleri Antalya Bölge Adliyesi'nde İl Seçim Kurulu Başkanı'ndan mazbatalarını aldı. AK Parti İl Başkanı Ali Çetin'in de katıldığı törende Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş mazbatalarını aldı. Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da olduğu için onun yerine diğer milletvekilleri mazbatasını aldı.

'TÜRKİYE'YE HİZMET ETME YOLUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Tören sonrası açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, ' Türkiye Yüzyılı' seçimlerini AK Parti'nin açık ara üstünlüğüyle kazandığını aktardı. Cumhur İttifakı olarak mecliste en fazla milletvekili alan ittifak olduklarını belirten Çetin, bugün milletvekilleriyle beraber mazbataları almaya Antalya Bölge Adliyesi'ne geldiklerini ve mutlu olduklarını söyledi. Ali Çetin, 'Antalya'da birinci parti olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. En fazla milletvekiline sahip AK Parti, 6 milletvekiliyle Antalya'da Antalyalıları temsil etmeye hak kazandı. Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2'nci turunda bir ilk gerçekleştirildi. İkinci tur oylamada Cumhur İttifakımız yine açık ara farkla ipi göğüsledi ve birinci olmanın huzurunu bizlere yaşattı. Bizi, Cumhur İttifakını destekleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bundan sonra yine her zaman olduğu gibi 85 milyona tüm Türkiye'ye hizmet etme yolunda hep beraber azimle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN MAZBATASI ALINDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şu an mazbatasını almadığını belirten Ali Çetin, 'Sayın bakanımız dün gerçekleşen seçim sonucu itibarıyla konuşmasını il başkanlığında hemşehrilerimize yaptıktan sonra Ankara'ya seyahat etmek durumunda kaldı. Cumhurbaşkanımıza eşlik etti. Mazbatasını biz onun yerine vekillerimizle beraber aldık" diye konuştu.

'GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ'

Milletvekili Mustafa Köse, seçimlerin hayırlı olmasını dilediğini belirtti. Mustafa Köse, 'Mazbatasını alan tüm Antalya milletvekillerine hayırlı olsun. Biz Antalyalılar Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde bir mesaj verdi. Biz o mesajları aldık. Bize destek veren hemşehrilerimize layık olmak için elimizden gelen en fazla gayreti göstererek gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

'HEM ANTALYA HEM DE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Milletvekili Kemal Çelik, seçimlerle dünyaya demokrasi mesajı verdiklerini anlattı. Çelik, '21 yıllık AK Parti iktidarının milletimiz tarafından çok büyük bir teveccüh ile devam etmesi gerektiği şeklinde mesaj verildi. Bizler sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem Antalya hem de ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'YENİ BİR YÜZYILI BAŞLATIYORUZ'

Milletvekili Atay Uslu, 'Bu mazbata, bu vekalet onurlu bir görev ama aynı zamanda bir sorumluluk bunun farkındayız. Antalya'nın yatırımlarını, projelerini eserlerini geliştirmek için durmadan çalışacağız. Milletimiz cumhurbaşkanımızı tekrar cumhurbaşkanı olarak seçti. 29 Mayıs 1453 önemli bir dönüm noktasıydı. 29 Mayıs 2023 de bizim için önemli bir dönüm noktası olacak. Yeni bir yüzyılı başlatıyoruz. Türkiye Yüzyılıyla kazanan 85 milyon olacak" dedi.

'KAZANAN 85 MİLYON OLDU'

Milletvekili Tuba Vural Çokal, 'Kazanan hizmet siyaseti oldu. Kazanan demokrasi oldu. Kazanan millet iradesi oldu. Kazanan 85 milyon ve 81 vilayetimiz oldu. Biz canı gönülden Antalyalı hemşehrilerimizden alacağımız mesajları aldık. Allah'ın izniyle var gücümüzle Antalya ve Türkiye'miz için çalışacağız" diye konuştu.

'SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRECEĞİZ'

Milletvekili İbrahim Ethem Taş ise 'Bugünden itibaren Antalya'mızın vekili olarak milletimizin bize verdiği vekaleti en güzel şekilde çalışarak millete hizmet ederek inşallah bu görevin sorumluluklarını yerine getireceğiz" dedi.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023