AK Parti Antalya Milletvekilleri Kumluca'da Partililerle Buluştu

AK Parti Antalya milletvekilleri, Kumluca ilçesinde partililerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçiminden sonra AK Parti Kumluca teşkilatı tarafından Uygulama Oteli'nde düzenlenen programa, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Tuğba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Kumluca ilçe Başkanı Erol Uysal, parti yöneticileri, mahalle başkanları ve seçimde görev alan partililer katıldı.

Yemekte konuşan Taş, Türkiye'de ilk defa iki turlu bir seçim gerçekleştirildiğini ve seçimin sonucunda Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden yüzde 52'den fazla oy alarak Cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi.

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de bir oyun önemini gördüklerini ifade eden Taş, "Antalya'mızda AK Parti olarak altıncı milletvekilliğimizi 5 bin 600 gibi bir oyla kazandık. Antalya'da bu sayı kadar seçmen sandığı var. Yani her sandıkta bir oy eksik olsa, Antalya'da bir milletvekili eksik oluyor. Bunu birde tüm Türkiye'de düşündüğünüz zaman bir oyun önemi, bir oya sahip çıkmanın mükafatı ortaya çıkıyor. Ben bu konuda özveriyle çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum, zaferimiz hayırlı olsun." dedi.

Çokal da, kendisinin iki dönemdir siyasetin içinde olduğunu, ancak bu dönem siyasetin getirdiği tüm zorlukları ve sıkıntıları en fazla yaşayarak hissettiğini söyledi.

Ak Partinin yeninden iktidar olması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı büyük bir mutluluk ve sevinç yaşadığını ifade eden Çokal, "Verdiğiniz her bir oyun hakkını vermek için, elimden gelenin en fazlasını yapmak için mücadele edeceğim. Bu seçimin kazananı sadece AK Parti değil, tüm Türkiye, 85 milyon halkımızdır. Geleceğimiz bugünden daha güzel olacak, hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Köse ise Türkiye yüzyılının başlangıcı olan bu seçimlerin, sadece Türkiye'de değil dünyada da dikkatle takip edildiğini ve sonucun her zaman hak ve hakikatten yana olan AkKParti ve Cumhur İttifakı'nın kazandığını söyledi.

Seçimlerin iki turlu olmasının Türkiye'deki seçimlerin demokratik bir ortamda yapıldığını ve sonuçların şeffaflığını ortaya koyduğunu belirten Köse, şunları ifade etti:

"21 yıldır AK Parti iktidarı, Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en önemli hizmetlerini yaptı. Son seçimlerde öyle soğan, patates üzerinden siyaset yapanlara halkımız en güzel dersi verdi. Sadece Türkiye değil, Türkiye'deki seçimler üzerinden beklenti içine giren dış düşmanlar da gereken dersi aldı. Şimdi bize düşen görev, Türkiye yüzyılının başlangıcı olan bu seçimlerden sonra daha fazla çalışmak olacaktır. Bu seçimlerin kazanılmasında emeği geçen herkese, teşkilat mensuplarımıza, sahada gece gündüz çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

İlçe Başkanı Erol Uysal, teşkilat olarak yoğun bir seçim çalışmasından başarıyla çıkmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını, bu mutluluklarına ortak olmak üzere bugün kendileriyle birlikte olan parti mensupları ve milletvekillerine teşekkür etti.

Program, konuşmaların ardından yapılan duayla sona erdi.