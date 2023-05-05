AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Bayuk, seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Antalya Milletvekili Adayı İbrahim Bayuk, seçim çalışmaları kapsamında Muratpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Eski Sanayi Sitesinde esnaflarla bir araya gelen Bayuk, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Bayuk, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, AK Parti iktidarında Cumhuriyetin ikinci yüzyılına dev projelerle girildiğini söyledi.

Muhalefetin ise buna karşılık olarak kaos vadettiğini belirten Bayuk, " Türkiye'nin yükselişi durdurulamayacak. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kapı kapı dolaşarak ülkemiz üzerinde oynanan oyunları anlatmaya devam edeceğiz. Necip milletimiz bütün olanları görüyor. Sandıkta hak ettikleri dersi de vereceklerine inanıyoruz. 'Demokrasi, özgürlük' diyenler tehdit dilini kullanıyor. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi tehdit etmekten geri durmuyorlar." diye konuştu.

Seçimlerde Türkiye'nin 100 yıllık kaderinin çizileceğine dikkati çeken Bayuk, şöyle konuştu:

"Açıkça görülüyor ki mesele ' Türkiye'nin yükselişini nasıl durdururuz, Türkiye yüzyılına nasıl dur deriz?' meselesidir. Bu millet depremzedelerimizin acısını paylaşırken koltuk kapma telaşında olanları, ülkeye kaotik bir ortam vadeden, çözümsüzlük ve siyasi kavgaya sürükleyen, çıkar peşinde olanları çok net gördü. Birileri Akdeniz'de petrol aramamızı istemiyor, Karadeniz'de doğalgaz bulmamızı içine sindiremiyor. Birileri terör örgütlerini taşeron olarak kullanıyor. Türkiye bugün gizli bir savaş veriyor. Kandilden, okyanus ötesinden veya başka bir yerden telkinlerle milletimiz kararını değiştirmez."

Bayuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.