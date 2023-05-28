AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi kutlandı, Çavuşoğlu Bay Bay Kemal'e yüklendi

Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Bay Bay Kemal yalanla dolanla seçim kazanılmaz. Linç kültürüyle, depremzedelere küfrederek, oy vermeyenlere hakaret ederek seçim kazanılmaz. Bu millet sana güvenmiyorsa dön bak kendine eksiğin ne, yanlışın ne. Kaç seçimdir kaybediyorsun. Adam kazandı, yine kazandı dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını kutladı. Ellerinde bayraklarla toplanan kalabalık uzun süre Erdoğan lehine tezahürat yaparak, çalan şarkılarla kutlamalara devam etti. Bazı kişiler meşale yakarken, yoldan konvoy şeklinde geçen bazı araçlardakiler korno çalarak kutlamalara destek verdi. Kutlama için gelen kalabalık, Erdoğan'ın Kısıklı'da yaptığı konuşmayı alkışlar eşliğinde dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da konuşma yapmak için kürsüde bekledi. Çavuşoğlu, Erdoğan'ın konuşmasının ardından milletvekilleri ile birlikte kürsüye çıktı. Çavuşoğlu, Seçimin ikinci turunu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan kazanmıştır. Bu sonuçla 85 milyon kazanmıştır. Tüm dünyadaki vatandaşlarımız, soydaşlarımız, akrabalarımız kazanmıştır dedi.

Seçimde dünya barışının kazandığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye artık küresel bir aktördür. Recep Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Bir tahıl anlaşmasıyla tüm dünya ülkelerine katkı sağlıyoruz. Türkiye artık dünyada söz sahibi bir ülke. Bu seçimin sonuçlarını heyecanla bekleyen sadece vatandaşlarımız değildi. Bu seçim sonuçlarıyla Türk dünyası kazandı. Bay Bay Kemal yalanla dolanla seçim kazanılmaz. Linç kültürüyle, depremzedelere küfrederek, oy vermeyenlere hakaret ederek seçim kazanılmaz. Bu millet sana güvenmiyorsa dön bak kendine eksiğin ne, yanlışın ne. Kaç seçimdir kaybediyorsun. Adam kazandı. Yine kazandı diye konuştu.

Yerel seçim çalışmalarına bir an önce başlayacaklarını belirten Çavuşoğlu, Şimdi sıra Büyükşehir Belediyesi dahil yerel seçimlerde biz kazanacağız. Cumhurbaşkanımıza oy verenleri daha geçen hafta sürgüne gönderdiler. Antalyalılar da yerel seçimlerde onları sürgüne gönderecek. Allah bu ülkeyi, milleti onlara teslim etmesin. Sandıklara başörtüsüyle giden bacılarımıza 'Biz geliyoruz, sokakta bile böyle dolaşamayacaksınız' diye hakaret etti bu alçaklar dedi.

Çavuşoğlu, konuşmasını Ankara'ya gideceğini belirterek sonlandırdı.