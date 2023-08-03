AK Parti Antalya İl Başkanı: Yasal haklarımızı kullanacağız

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Aksu Belediyesi Meclisi'nde yaşanan tartışma ve yumruklu kavgaya ilişkin, "Kimsenin yaptığını yanına kar bırakacak değiliz. Bununla ilgili yasal hak ve girişimlerimizi yapacağız" dedi.

Aksu Belediye Meclisi Toplantısı'nda 6. gündem maddesinin görüşüldüğü sırada İYİ Parti Grup Sözcüsü Ramazan Özen, İYİ Parti Meclis Üyesi Nevzat Akcan ile Belediye Başkanı Halil Şahin arasında yaşanan tartışma ve ardından Aksu İlçe Başkanı Recep Bal ile İYİ Parti İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan'ın da aralarında olduğu kalabalığın Başkan Şahin'in makam odasına gelmesiyle birlikte arbede ve yumruklu kavgaya dönüşen olayla ilgili AK Parti kanadından açıklama geldi.

"Çirkin bir eylemde bulunmuşlardır"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, saldırıyı kınadıklarını bildirdi. Çetin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Mecliste belediye başkanının görevi düzeni sağlamaktır. Düzeni bozan varsa yetki ve görevi gereği dışarıya çıkartır. Dün de Aksu Belediyemizde böyle bir şey yaşandı. İYİ Partili meclis üyesi, Aksu Belediye Meclisi'nde Aksulu vatandaşlarımızın faydasına olacak 6. madde ile ilgili ortamı germeye, vatandaşlara yerel seçime mesaj vermeye yönelik çirkin bir eylemde bulunmuşlardır. Belediye başkanımızın sözünü keserek, söz vermeden söze dalarak meclis ortamını bozmuş ve meclisten dışarıya alınmıştır."

"Antalya'yı yönetmeye böyle talip olunmaz"

Meclis bitiminde makamdaki kavgayı da değerlendiren Çetin, "İYİ Partili İl Başkanı, Başkan yardımcıları, meclis üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup adeta bir baskına gelircesine mafyavari bir üslup, kabadayı bir görüntüyle 'Hoş geldiniz' diyen Belediye Başkanımıza, 'Biz buraya hesap sormaya geldik' diye söylemle ortamı germişler. Racon kesmeye, kabadayılık yapmaya ve mafyalığa soyunduklarını görmüş bulunmaktayız. Bu çirkin yaklaşık hiçbir partiye yakışmaz. Antalya böyle yönetilmez. Antalya'yı yönetmeye böyle talip olunmaz. Antalya'da hizmet üretmek istiyorsanız vatandaşın gönlüne girin, kabadayılıkla yönetmekten vazgeçin. Biz bu davranışları yakıştırmadığımızı ve kınadığımızı buradan belirtmek isteriz. Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz ve teşkilat mensuplarımızın yanında ve arkasındayız. Kimsenin yaptığını yanına kar bırakacak değiliz. Bununla ilgili yasal hak ve girişimlerimizi yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Yarım saatte 30'a yakın kişi toplamışlar"

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise, Aksu'da hizmet yarışı içerisinde olduklarını ve vatandaşlara bu yönde sözleri olduğunu söyledi. Karşı tarafın bu hizmetleri engel olmak için ya da geciktirmek için çaba içerisinde olduğunu ileri süren Şahin, "6. gündem maddesi, oy birliği var. Toplu oylansın dediğimizde grup sözcüsü iyi partinin bununla ilgili konuşma yaptı. En son toparlamaya başladığımızda araya girdi ortalığı gerdi ve istediği ortamı oluşturdu. Aradan yarım saat geçtiği zaman, il başkanı, ilçe başkanı geliyor, Korkuteli'den meclis üyesi de geliyor. Sonra bakıyoruz nerede ne varsa toplamışlar, 30'a yakın kişi geliyor. Bunun başında bir kurgulama var. Yarım saatte nasıl böyle toplanabildin. Siyasette de yerelde de genelde de olsa hizmet yarışı olmalı diyoruz. Bunlar hala eskilerde. Halkın içine girdiği zaman gereken dersleri alıyorlar" dedi. - ANTALYA