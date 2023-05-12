AK Parti Antalya İl Başkanı Çetin, Kılıçdaroğlu'nun Ruslarla ilgili paylaşımını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Ruslarla ilgili paylaşımına ilişkin, "Tarımı, turizmi, ticareti ilgilendiren bir hususta, iktidara talip olan bir partinin adayının...

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı Ruslarla ilgili paylaşımına ilişkin, "Tarımı, turizmi, ticareti ilgilendiren bir hususta, iktidara talip olan bir partinin adayının talihsiz açıklamasını Antalyalılar olarak yakıştıramadık." dedi.

Çetin, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının Antalya'da turizm ve tarımla uğraşanlar tarafından talihsiz bir açıklama olarak karşılandığını söyledi.

Açıklamanın hemen sahada karşılığını gösterdiğini belirten Çetin, turizmde yüzde 90'lara varan iptaller olduğunun turizmciler tarafından söylendiğini kaydetti.

Tarımda da Rusya'ya ihracatlarının yüksek olduğuna işaret eden Çetin, "Tarımı, turizmi, ticareti ilgilendiren bir hususta, iktidara talip olan bir partinin adayının talihsiz açıklamasını Antalyalılar olarak yakıştıramadık. Ülkeyi yönetecek insanların denge politikasını gütmesi gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta ülkenin menfaatini gözetmesi gibi." dedi.

Çetin, Kılıçdaroğlu'nun talihsiz paylaşımını üzüntüyle karşıladıklarını sözlerine ekledi.