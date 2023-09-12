AK Parti Antalya'da 8 ilçe başkanı değişti

AK Parti Antalya'da atama değişiklikleri yaşanıyor. Yeni atamam kararıyla 8 ilçe başkanının ataması gerçekleştirilirken, 2 ilçede mevcut başkanlarla devam kararı alındı, 2 ilçede ise değerlendirmeler devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibi ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in oluruyla Alanya'da Mehmet Şerani Tavlı, Demre'de Abdullah Durdemir, Döşemealtı Ramazan Kaya, Elmalı Yunus Emre Coşkun, Gazipaşa'da Ramis Yiğit, İbradı'da Fahri Özaltın, Kepez Mehmet Çivik ve Korkuteli'de Osman Nuri Kök ilçe başkanı olarak atandı. Konyaaltı ve Muratpaşa'da ise yönetim değişikliği yapılırken, mevcut başkanlarla devam kararı alındı. Finike ve Aksu ilçesinde ise değerlendirmelerin devam ettiği belirtildi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, yeni atamaların Türkiye, Antalya ve teşkilat için hayırlı olması temennisinde bulunup, yeni başkan ile yönetimlere başarılar diledi. - ANTALYA