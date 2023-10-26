AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmelerde muhalefetin 2023 yılı bütçesi hakkındaki eleştirilerine cevap verdi. Yegin, AK Parti olarak bugüne kadar verdikleri sözlerin arkasında durduklarını belirtti ve Türkiye'nin ekonomik büyümesini ve refahını artırmak için çalıştıklarını vurguladı. Ayrıca, siyasi ayrımcılığa karşı çıkarak, tüm vatandaşları birleştirmenin önemine değindi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin: 'Yeter ki memleketinle, milletinle bir düşmanlığın olmasın. Gel bu ülkeyi hep beraber kalkındıralım.'

Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, "Kimseyi ayrıştırmadan, herkesi bu memleketin ana unsuru görerek, 'Yeter ki memleketinle, milletinle bir düşmanlığın olmasın. Gel bu ülkeyi hep beraber kalkındıralım.' demişiz ve bu ülkeyi hep beraber kalkındırmış, bu noktaya getirmişiz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefetin 2023 yılı bütçesi için "veda bütçesi, Nas bütçesi" gibi ifadeler kullandığını, "Geliyor gelmekte olan" şeklinde sloganların dile getirdiğini anımsattı.

Siyasi partilerin seçim vaatlerinde bulunduğunu hatırlatan Yegin, bu vaatlerin yerine getirilmesi için bir programı bulunduğuna işaret etti. Yegin, "AK Parti olarak bugüne kadar millete ne söz vermişsek arkasında durduk." diye konuştu.

Bu sırada CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın laf atması üzerine Yegin ile Arı arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, ara verdi.

Aranın ardından konuşmasını sürdüren Yegin, iktidarlarında hem ekonomiyi büyüteceklerini hem de milletin ihtiyaçlarını karşılayacaklarını vurgulayarak, "Sosyal güvenlik sistemini yüzyıllarca daha geliştirerek taşıyabilecek bir sosyal ekonomiyi, zenginliği ve refahı bu millete ve bu güçlenmiş Türkiye ile beraber çevremizde bize güvenen coğrafyalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine ilişkin verileri sıralayan Yegin, 2023 hedeflerini açıklamalarının ardından yaşanan olumsuzlukları hatırlattı. Yegin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçerden ve dışardan müdahaleleri engelledik, deyince alınıyorsunuz. Bunlara rağmen bunu hep beraber başarmışız. Alevisiyle Kürdüyle Lazıyla Çerkeziyle, beş vakit namazını camide kılanıyla, cumadan cumaya, bayramdan bayrama gideniyle, şerbet içeniyle, bir kadehini yemeğinin yanına koyanıyla... Hepsiyle yapmışız. Kimseyi ayrıştırmadan, herkesi bu memleketin ana unsuru görerek, 'Yeter ki memleketinle, milletinle bir düşmanlığın olmasın. Gel bu ülkeyi hep beraber kalkındıralım.' demişiz ve bu ülkeyi hep beraber kalkındırmış, bu noktaya getirmişiz."

"Gelir vergisi dilimleri güncellenmeli"

HEDEP Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, bütçenin toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun olmadığını ve kadın yoksulluğunu derinleştireceğini iddia etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu bütçe ile çiftçilere gerekli desteğin verilemeyeceğini savunarak, bunun tarım ve kırmızı et üretiminde açık oluşturacağını ve ithalatı artıracağını öne sürdü. Gürer, bütçede mazotta ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasına yönelik bir planlama olmadığını söyleyerek, bu durumun, raftaki gıda ürünlerinde fiyat artışlarına yol açacağını savundu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, bütçede gelir ve gider arasındaki farka dikkati çekerek, bütçenin açık vermeye devam edeceğini belirtti.

Türkeş Taş, açık vereceği öngörülen bütçede, vergilerin gelir kaynağı olarak görüldüğünü ifade ederek, ekonomide yükün orta sınıfın üzerine yüklendiğini savundu. Vergide artış öngörülürken, orta sınıfın gelirinde artış olup olmayacağını soran Türkeş Taş, "Gelir vergisi dilimleri güncellenmeli" önerisinde bulundu.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, cari işlemler açığının Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve büyümesi için engel oluşturduğuna dikkati çekerek, kamuda tasarrufa gidilmesi, bütçede şeffaflık sağlanması gerektiğini söyledi. Uz, sosyal devlet anlayışıyla kapsamlı bir ekonomik program uygulanması gerektiğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Komisyonda milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlıyor.