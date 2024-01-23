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AK Parti, Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak

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AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek.

Ak Parti, Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.

Ak Parti, Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak. AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarını 24 Ocak Çarşamba günü ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek bir programla tanıtacak. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaracağı belirtilen AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta ise MHP adayını destekleyecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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