AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Ak Parti Kongre Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Türkiye'nin önce Suriyelilere şimdi ise Gazzelilere kucak açtığını belirtti.

Ercan, Türkiye'nin Müslüman bir ülke olarak artık "Dünya beşten büyüktür" diyen tek ülke olduğunu vurguladı.

2028'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi ile 2029'daki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne işaret eden Ercan, "2028'de de 2029'da da zafer, şimdiden çalışmamıza bağlı. İnşallah sizler çalışacaksınız bizler çalışacağız, Allah'ın izniyle 2028'de de 2029'da da zafer bizimdir." ifadelerini kullandı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Ak Parti'nin gücünü kadınlardan alan bir parti olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim kadınların yolunu açtığını ve onlara inandığını söyledi.

Sarıeroğlu, "Geçmişte kadınları başı açık, başı örtülü diye ayıranlar, ikna odalarına hapsedenler, kamuda çalışma imkanlarını yok edenler, okul kapılarında bekletenler son Meclis çalışmalarında görüyoruz ki hala zihinleri değişmemiş." değerlendirmesini yaptı.

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, kadınların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da mücadelesinden asla vazgeçmediğini söyledi.

Özcan, "Ankara'da görevi aldığımızda 316 bin olan üye sayımızı sene sonu itibarıyla tam 1 milyona çıkartıyoruz. Bu emek, bu başarı, bu alın teri sizlerin." diye konuştu.

Ak Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Koçak Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Gazzeli annelerin sesini en gür şekilde dünyaya duyurduğunu söyledi.

Toplantıda Gazzeli kadınlar ile yapılan röportajların yer aldığı bir video ile AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanlığının çalışmalarının anlatıldığı video izletildi.

Toplantıya, AK Parti Ankara milletvekilleri de katıldı.

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
