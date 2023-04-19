AK Parti Ankara İl Başkanlığınca şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Altındağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftara AK Parti Ankara İl ve ilçe teşkilatları, milletvekili adayları, partililer ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

İftar programında konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Teröristlerle yol yürüyenler, milletimizin acılarından rant devşirenler, hak ettiği karşılığı alacaklar. Teröristlere umut bağlayanlar cevabı 14 Mayıs'ta alacaklar. 15 Temmuz'da başaramadıklarını 14 Mayıs'ta sandıkta başarmaya çalışıyorlar. Bu ülkeyi teröristlere teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özcan şöyle devam etti:

"PKK'nın, FETÖ'nün Türkiye'de iktidar olmaması için 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmamız lazım. Bu sofranın etrafında oturan herkes vatan, bayrak, istiklal ve istikbalin kıymetini çok iyi bilen kişilerdir. FETÖ'cü hainlerin milli iradeyi alaşağı etme çabasına göğsünü siper ederek direnenlerdir. Bu sofrada oturanlar, Kandil'i bölücü örgütün başına yıkmak için emir bekleyenlerdir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar canını ve kanını vermekten çekinmeyenlerdir. 7'li maşa, 14 Mayıs'ta ağır bir hezimet alacaktır. Ülke ve millet düşmanlığı ile bölücü terörden medet umanların kapalı kapılar ardından yaptığı hesapları tutmayacaktır."

Program sonunda Özcan, 15 Temmuz gecesi 2 oğlu ve bir yeğeni FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen 97 yaşındaki Muzaffer Gülşen'e Kur'an-ı Kerim, bayrak ve Kur'an-ı Kerim'in yer aldığı tablo hediye etti.