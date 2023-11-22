AK Parti Ankara İl Başkanı: Yavaş, Ankaralılara en pahalı suyu satıyor

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) su fiyatlandırmasına ilişkin, "Ankara'da bir metreküp suyun karşılığı 28,34 lira. Yavaş, Ankaralılara en pahalı 5'inci suyu satıyor." ifadelerini kullandı.

Özcan, yazılı açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın su fiyatlarını artırmayacağını söylemesine rağmen su konusunda sürekli spekülasyon yaptığını öne sürdü.

Yavaş'ın suyla ilgili vaadini unutup söylediğinin tam tersini yaptığını savunan Özcan, "Yavaş, seçimden önce 'Suya zam yapmayacağım. Allah'ın suyu. Allah'ın suyundan para kazanılmayacağına inanıyorum' iddiasında bulundu. Ancak gelinen noktada Türkiye'nin en pahalı suyunu satanlardan biri. Biz AK Parti grubu olarak ABB Meclisi'nde suya indirim yapılması için önerge verdiğimizde Yavaş daha önerge görüşülmeden fakir fukaranın yardımlarını kesti." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın birçok köyüne ASKİ tankerleriyle su taşındığını belirten Özcan, "Hatta Nallıhan'ın Karahisar Köyü'nde su boruları döşeli halde olmasına rağmen Yavaş, sırf kendisine oy verilmediği için oradaki vatandaşlara ASKİ'nin tankerleriyle kuyu suyu gönderiyor. İnsanlar içme suyu ihtiyacını uzak mesafelerdeki çeşmelerden pet şişelerini doldurarak sağlıyor. Yavaş bırakın köyde yaşayan vatandaşlara ucuz su vermeyi su bile veremedi." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Han Özcan, Türkiye'de en pahalı suyu Mersin, İzmir, Muğla ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin sattığını belirterek, "Ankara'da bir metreküp suyun karşılığı 28,34 lira. Yavaş, Ankaralılara en pahalı 5'inci suyu satıyor." açıklamasını yaptı.