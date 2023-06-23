AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, EYT emeklilerinin tazminatlarının ödenmesi çağrısı yaptı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) EYT kapsamında emekli olanların tazminatlarının 3 aydır verilmediğini belirterek Mansur Yavaş'a hakların Kurban Bayramı öncesi ödenmesi çağrısı yaptı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada belediyede çalışan ve EYT'den emekli olduğu halde 3 ayı aşkın süredir kıdem tazminatlarını alamayan 500'e yakın personel bulunduğunu belirtti. Küresel kriz nedeniyle Türkiye'nin de çok ciddi sıkıntılardan geçtiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT sorununu çözerek emeklilerin haklarını sonuna kadar verdiğini ifade eden Özcan, şunları kaydetti:

"İnsanların 3 aydır maaşları yatıyor, bayram ikramiyeleri yatıyor. Sizden daha az bütçeye sahip birçok belediye çalışanlarının haklarını kuruşu kuruşuna verdi. Siz 7 bakanlık bütçesinden fazla bütçeye sahip bir şehrin belediye başkanı olarak 4857 sayılı Kanun'un 32. ve 112. maddeleri emeklilik tazminatının hak edildiği ay içerisinde ödeneceği yönünde hüküm bulunmasına rağmen bu insanların haklarını ödemek için neyi bekliyorsunuz? İnsanların mübarek Kurban Bayramı öncesi haklarını ödeyin Sayın Yavaş. Aileleri ile bayramı mutlu geçirmelerini sağlayın. 3 ay geçmiş, insanları mağdur etmenin ne siz ne de başkasına bir faydası var."

Özcan, Yavaş'ın kendi döneminden önce çalışmaya başlayan işçilerin haklarını gasbettiğini de ifade ederek Halk Ekmek Fabrikası ve EGO'da görevli olan birçok işçinin işine son verildiğini, işten çıkarılmayan personelin de sürgün edildiğini belirtti.

Özcan, personele uygulanan yaptırımların 28 Mayıs seçiminin intikamı olduğunu savunarak Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmeden önce sadece Ankaralılara hizmet edeceği vaadinde bulunduğunu ancak en çok siyaset yapan belediye başkanı olduğu kaydetti. Özcan, "Yerel seçimlere 9 ay kaldı. İnşallah hem Ankaralı vatandaşlarımız hem de ABB personeli gereken cevabı verecektir." değerlendirmesinde bulundu.