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AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan 'sandık güvenliği için gönüllü olun' çağrısı

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan "sandık güvenliği için gönüllü olun" çağrısı

Politika Haberleri

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık güvenliği için vatandaşlara gönüllü olmaları çağrısında bulundu.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık güvenliği için vatandaşlara gönüllü olmaları çağrısında bulundu.

Özcan, yazılı açıklamasında, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde tek bir fire vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçileceğine inancını vurguladı.

"Bütün vatandaşlarımızın 28 Mayıs'ta sandıklarda oy kullanmasını sağlarken oylarının güvenliği için de var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullanan Özcan, seçimin huzur ve güven içinde tamamlanacağını, dünyaya bir kez daha demokrasi dersi vereceklerini belirtti.

Özcan, sandık güvenliği için vatandaşlara gönüllü olmaları çağrısında bulunarak, "İsteyen vatandaşlarımız bizlere https://oyseninankarasenin.com adresi üzerinden başvuru yapabilir." ifadesine yer verdi.

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Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Politika

Hakan Han Ankara Politika Haberler

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