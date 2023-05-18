AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan depremzedelere hakarete tepki

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medyada depremzedelere hakaret içerikli sözlere tepki göstererek, "Ak Parti İl Başkanlığı olarak muhalefetten hizmet alamayan, ihtiyacı giderilmeyen bütün vatandaşlarımızı Ankara'ya davet ediyoruz. Hiçbir vatandaşımız, afetzedemiz sahipsiz değildir. Bütün belediyelerimiz ve teşkilatlarımız ile afetzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere hakaret edenlere AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan tepki geldi. Seçimlerden önce depremzedelere ücretsiz konut dağıtacağını söyleyenlerin depremzedelerin kendilerine oy vermediğini görünce kin kusmaya başladıklarını kaydeden Özcan, "Sosyal medyada yardıma muhtaç insanlara ağıza alınmayacak hakaretler ettiler. Bu yapılanları gördükçe insanlar ne kadar doğru bir karar verdiklerinin farkına varıyor" dedi.

"Bütün depremzedelerimize kapımız sonuna kadar açık"

AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak depremden hemen sonra başlattıkları "Evin Evimdir" kampanyası ile Ankara'da 58 bin depremzede aileyi sıcak yuvalara kavuşturduklarını söyleyen Özcan, "Bugün yine muhalefet tarafından kapı dışarı edilen, hizmet alamayan depremzede ailelerimize bütün ilçe belediyelerimiz ve teşkilatlarımız ile yardım etmeye hazırız. Bütün depremzedelerimize kapımız sonuna kadar açık. Hiçbir depremzede ailemiz sahipsiz değildir. Devletimiz, AK Parti teşkilatlarımız ve milletimiz depremzede ailelerimizin her türlü ihtiyaçlarını giderecek güçtedir" ifadelerini kullandı.

Afetzedeleri tehdit ederek, yaptıkları yardımlardan dolayı pişman olduklarını söyleyenlere de cevap veren Özcan, yapılan yardımlara karşılık olarak CHP'nin banka hesaplarına para gönderen depremzedelerin dekontların üstüne "Depremzedelerin içtikleri suların para iadesi, haram edenlere iletirsiniz" notunu yazdığını ifade etti.

"Tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanınca 6'lı masanın seçmeni depremzedelere gönderdiği yardımları diline dolayarak, ağıza alınmayacak hakaretler etti"

Depremzedelere hakaret etmenin hoş olmadığını belirten Özcan, "Seçimlerden önce 'hiç kimseyi ayrıştırmadan, kimsenin kimliğini, tarzını, inancını sorgulamadan kardeşçe bayrağımızın altında huzur içinde yaşayacağız' diyerek seçmenin gözünü boyamaya çalışan Millet İttifakı'nın gerçek yüzü seçimden hemen sonra ortaya çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde oy kullanan depremzedeler tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanınca 6'lı masanın seçmeni depremzedelere gönderdiği yardımları diline dolayarak, ağıza alınmayacak hakaretler etti. 14 Mayıs seçimlerinden sonra depremzedelere yaptıkları yardımları dillerine dolayarak ağıza alınmayacak hakaretler eden, tehditler savuran kendini bilmezlere, depremzedeler yapılan yardımların karşılığı olarak CHP'nin banka hesaplarına gönderdikleri paralarla cevap verdi" diye konuştu.

"Afetzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Depremzedelere karşı yapılan insanlık dışı paylaşımlara tepki gösteren Özcan, "AK Parti olarak depremin ilk anından itibaren bölgede her türlü çalışmayı yaptık. Depremzedelerimizin bütün ihtiyaçlarını gidermek için milletimizle birlikte hala bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti Ankara İl Başkanlığı olarak sadece biz bin kişilik çadır kent kurduk. Çocuklarımız için pedagog ve psikolog ekip görevlendirdik. Bununla birlikte 'Kardeş Aile Projesi'ni hayata geçirdik. Ayrıca 'Evim Evindir Projesi' ile 58 bin ailemizi 19 belediye ve 25 ilçe başkanlığımız ile birlikte sıcak yuvalara kavuşturduk. Seçimlerden önce depremzedelere ücretsiz konut dağıtacağını söyleyenler, depremzedelerin kendilerine oy vermediğini görünce kapı dışarı etmeye başladı. Sosyal medyada yardıma muhtaç insanlara ağıza alınmayacak hakaretler ettiler. 14 Mayıs'ın ertesi günü bütün kin ve nefretlerini depremzedelerin üstüne kusmaya başladılar. AK Parti İl Başkanlığı olarak muhalefetten hizmet alamayan, ihtiyacı giderilmeyen bütün vatandaşlarımızı Ankara'ya davet ediyoruz. Hiçbir vatandaşımız, afetzedemiz sahipsiz değildir. Bütün belediyelerimiz ve teşkilatlarımız ile afetzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023