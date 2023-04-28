AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Büyük Ankara Mitingi'ne ilişkin konuştu Açıklaması

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 30 Nisan Pazar günü yapılacak Ak Parti'nin Büyük Ankara Mitingi'ne ilişkin, "Pazar günü tüm gönüldaşlarımızı, yol arkadaşlarımızı, sevdası Türkiye olanları Başkent Millet Bahçemize bekliyoruz. Gelin, doğru zamanda, doğru adamla Türkiye Yüzyılı'na hemen şimdi yürüyelim." dedi.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Özcan, "Büyük Ankara Mitingimizde coşku da büyük olacak katılım da büyük olacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek Büyük Ankara Mitingi için tüm hazırlıkların yapıldığını bildiren Özcan, o güne kadar çalışmaların da devam edeceğini söyledi.

Hemşehrileriyle aynı heyecanı ve coşkuyu yaşamak için büyük özlem ve sabırsızlıkla mitingi beklediklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Ankara mitingleri daima ses getirmiş, görülmemiş sevgi seline sahne olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gönlünde de başkentimizin müstesna bir yeri vardır. Kendisi de zaman zaman bunu dile getirir. Ankaralının iradesini, sevgisini, gücünü gösterecek bu mitingin de yine hafızalarda derin bir iz bırakacağına inanıyoruz. Tabiri caizse Angaralı reisini bir başka sever."

"14 Mayıs 2023 seçimleri ayrı bir ehemmiyettedir"

Türkiye Yüzyılı'nın startının verildiğine dikkati çeken Özcan, Ankara'nın, hayata geçirilen özellikle savunma, enerji alanlarındaki büyük projelerin de başkenti olduğunu ifade etti.

Özcan, "Böyle bir dönemde bu yürüyüşün sekteye uğramaması, ellerini ovuşturan ve yeniden harekete geçmek için pusuda bekleyen FETÖ, PKK benzeri yapılara ve terör gruplarına fırsat verilmemesi noktasında 14 Mayıs 2023 seçimleri ayrı bir ehemmiyettedir." dedi.

Ankaralıların da bunun farkında olduğunu belirten Özcan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da şanlı bir direniş sergileyen hemşehrilerimiz ve bu direnişin başkenti olan gazi Ankaramız için vatan, bayrak, ezan deyince akan sular durur. Bu uğurda asla taviz vermez, verilmesine de müsaade etmez. Başkentimizi sağlık, ulaşım, eğitim, çevre konularında da büyük yatırım ve hizmetlerle buluşturan AK Parti iktidarları da bize olan teveccühün daima canlı, diri olmasının nedenidir."

"14 Mayıs'ta yeni bir milli irade destanı yazacağız"

Vatan ve millet aşkıyla hizmet ve yatırım aşkının bir araya gelmesiyle milletin tercihini yine AK Parti'den yana kullanacağını ifade eden Özcan, bunda en ufak bir tereddüdün olmadığını vurguladı.

Özcan, "Sahada bize olan yoğun ilgi ve sevgiye hep beraber şahit oluyoruz. İnanıyorum ki, Ankaralı hemşehrilerimizle birlikte 14 Mayıs'ta yeni bir milli irade destanı yazacağız. Pazar günü de tüm gönüldaşlarımızı, yol arkadaşlarımızı, sevdası Türkiye olanları Başkent Millet Bahçemize bekliyoruz. Gelin, doğru zamanda, doğru adamla Türkiye Yüzyılı'na hemen şimdi yürüyelim." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Özcan, miting alanını gezerek platform kurulumu ve çevre çalışmalarını yakından takip etti.