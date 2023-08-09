AK Parti Ankara İl Başkanı, Mansur Yavaş'ı Ankapark'taki sorumsuzluğuyla suçladı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ın Ankapark'ta yaşanan çürüme, zarar ve hırsızlık olaylarına göz yumduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Özcan, Yavaş'ın yeni bir borçlanma yetkisi talebinin asıl amacının mağduriyet oluşturmak olduğunu belirtti.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın ekibinin Ankapark'ın çürümesine, oyuncakların zarar görmesine, hırsızlık olaylarının yaşanmasına göz yumduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Özcan, yazılı açıklamasında Mansur Yavaş'ın, halihazırda 4 milyar 300 milyon liralık kullanılmayı bekleyen borçlanma yetkisine rağmen ABB Meclisi'nden Ankapark'ın bakım ve onarımını da içeren farklı gerekçelerle 4 milyar liralık yeni bir borçlanma yetkisi istediğini kaydetti. Bu talebi mecliste reddettiklerini kaydeden Özcan, "Burada asıl amaç borçlanma değil. Asıl amaçları mağduriyet oluşturmak." ifadelerini kullandı.

4,5 yıldır kaderine terk edilen Ankapark'ın işletme sözleşmesinin 5'inci maddesinde ABB'nin denetim yetkisi ve sorumluluğunun bulunduğunu, buna rağmen ABB'nin bunu kullanmadığına dikkati çeken Özcan, "Mansur Yavaş'ın ekibi Ankapark'ın çürümesine, oyuncakların zarar görmesine, hırsızlık olaylarının yaşanmasına göz yumdular. Bununla alakalı da suç duyurusunda bulunulacak. Ankapark'ın bu hale gelmesinin tek sorumlusu Yavaş ve ekibidir. Bunu da seçimlerde kullanmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Mahkemenin 2022'nin temmuz ayında Ankapark'ı ABB'ye devrettiğini, o tarihten bu yana Ankapark'a çivi çakılmadığını belirten Özcan, "300 milyar ile hiçbir iş yapmadın. 4 milyar ile mi yapacaksın bu işleri?" ifadesini kullandı.