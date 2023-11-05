AK Parti Ankara İl Başkanı İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurdu

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak ilçe belediyelerinin tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurduklarını bildirdi.

Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı İsrail'in işlediği insanlık dışı suçlara tepkimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının yanında olmak için ilçe belediyelerimizin tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurduk. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya ve İsrail menşeli ürünler almamaya davet ediyorum."