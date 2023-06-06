AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ı eleştirdi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Daha önce uydu fotoğraflarında üstü açık olarak görünen mazgalların hepsine asfalt attığınız açıkça ortada." ifadelerini kullandı.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Yağmur ızgaralarını, mazgalları temizleyerek caddelerin göle dönüşmesini engellemek yerine üzerine asfalt attınız. Daha önce uydu fotoğraflarında üstü açık olarak görünen mazgalların hepsine asfalt attığınız açıkça ortada. Ankara bunu da gördü, biraz ciddiyet, biraz sorumluluk artık. Sizin ilgisizliğiniz yüzünden caddelerde fareler cirit atmaya başladı. İnsanlar araç plakalarını kaybetti. Kayıp araç plakaları sokaklarda sergilenmeye başladı."

Ankara'yı etkisi altına alan yağışların ardından Yavaş'ın "sırra kadem bastığı"nı ifade eden Özcan, "ABB tarafından temizlenmesi gereken mazgal ve rögarları vatandaşlar, polis ekipleri temizliyor." değerlendirmesinde bulundu.